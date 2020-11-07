Сегодня, 7 ноября, в 11:00 на улице Орджоникидзе 1 в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

29-летний водитель ВАЗ-2109 сбил 39-летнего мужчину, пострадавшего госпитализировали.

Обстоятельства устанавливаются.