Домой Рубрики Новости Саратова Водитель ВАЗа сбил мужчину на Орджоникидзе в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Водитель ВАЗа сбил мужчину на Орджоникидзе в Саратове По Новости Саратова - 07.11.2020 93 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 7 ноября, в 11:00 на улице Орджоникидзе 1 в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД. 29-летний водитель ВАЗ-2109 сбил 39-летнего мужчину, пострадавшего госпитализировали. Обстоятельства устанавливаются. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовцев ожидает сильный ветер в воскресенье Чиновники намерены потратить 179 млн рублей на содержание подъезда к Балаковской АЭС Саратовские школьники с понедельника будут учиться дистанционно ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовцев ожидает сильный ветер в воскресенье Новости Саратова - 07.11.2020 0 Синоптики обещают жителям Саратовской области завтра, 8 ноября, усиление западного и северо-западного ветра. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Порывы достигнут 15-20 метров в... Чиновники намерены потратить 179 млн рублей на содержание подъезда к Балаковской... 07.11.2020 Саратовские школьники с понедельника будут учиться дистанционно 07.11.2020 Сельчанин получил два года условного срока за смертельное ДТП под Балашовом 07.11.2020 Водитель ВАЗа сбил мужчину на Орджоникидзе в Саратове 07.11.2020