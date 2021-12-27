26 декабря в 16:35 у дома №122 на улице Шевченко в Балаково произошло ДТП.

80-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте и ее сбил 36-летний водитель Lada Priora.

Ее госпитализировали с травмами.

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