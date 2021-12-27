Домой Рубрики Новости Саратова Водитель ВАЗа сбил пенсионерку в Балаково РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Водитель ВАЗа сбил пенсионерку в Балаково По Новости Саратова - 27.12.2021 87 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber 26 декабря в 16:35 у дома №122 на улице Шевченко в Балаково произошло ДТП. 80-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте и ее сбил 36-летний водитель Lada Priora. Ее госпитализировали с травмами. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратовской области в 2021 году введены в эксплуатацию шесть межпоселковых газопроводов Саратовские чиновники объяснили причину затопления дома на Куприянова В новой детской поликлинике в Солнечном откроют травмпункт и аптеку ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратовской области в 2021 году введены в эксплуатацию шесть межпоселковых... Новости Саратова - 27.12.2021 0 «Газпром газораспределение Саратовская область» и «Саратовгаз» подвели итоги работы по газификации региона в 2021 году. С начала текущего года специалисты компаний ввели в эксплуатацию шесть... Саратовские чиновники объяснили причину затопления дома на Куприянова 27.12.2021 В новой детской поликлинике в Солнечном откроют травмпункт и аптеку 27.12.2021 Россияне поделились своими планами на Новый год 27.12.2021 Мужчина пострадал на пожаре в Балашове 27.12.2021