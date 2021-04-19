Вчера, 18 апреля, в Турковском районе в 18:10 38-летний водитель ВАЗ-21102 скончался в ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

Шофер потерял управление и опрокинулся.

В результате аварии водитель скончался от полученных травм.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here