Домой Рубрики Новости Саратова Водитель ВАЗа скончался в опрокинувшемся авто под Саратовом РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Водитель ВАЗа скончался в опрокинувшемся авто под Саратовом По Новости Саратова - 19.04.2021 142 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 18 апреля, в Турковском районе в 18:10 38-летний водитель ВАЗ-21102 скончался в ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД. Шофер потерял управление и опрокинулся. В результате аварии водитель скончался от полученных травм. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА 30 домов в Саратове могут остаться без воды и тепла по вине управляющей компании Петербуржцу сломали нос и ограбили в Саратовской области На Балаковской АЭС определили лучших специалистов Росэнергоатома ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ 30 домов в Саратове могут остаться без воды и тепла по... Новости Саратова - 19.04.2021 0 Жители 30 домов в Саратове могут остаться без тепла и воды из-за действий УК "Стимул". Об этом сообщает пресс-служба арбитражного суда Саратовской области. Дело в... Петербуржцу сломали нос и ограбили в Саратовской области 19.04.2021 На Балаковской АЭС определили лучших специалистов Росэнергоатома 19.04.2021 В Балаково появится новая транспортная развязка 19.04.2021 Чиновники Энгельса «пробили» пространственно-временной континиуум 19.04.2021