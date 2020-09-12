Домой Рубрики Новости Саратова Водитель ВАЗа улетел в кювет на питерской трассе РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Водитель ВАЗа улетел в кювет на питерской трассе По Новости Саратова - 12.09.2020 71 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 11 сентября, в 18:10 на 56 километре трассы, соединяющей Урбах и Алгай произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД. 31-летний водитель ВАЗ-2109 потерял управление и опрокинулся в кювет. Его госпитализировали с травмами. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Наркоман унес шоколад на 2,5 тыс рублей из магазина в Саратове Коронавирус. Снова 101 случай заражения в Саратовской области Пенсионерка из Саратова лишилась денег из желания получить компенсацию в 13 млн рублей ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Наркоман унес шоколад на 2,5 тыс рублей из магазина в Саратове Новости Саратова - 12.09.2020 0 Полиция Октябрьского района раскрыла грабеж, который произошел с 20:40 до 20:45 26 августа в Саратове. Об этом сообщили в городском УМВД. Неизвестный унес шоколадки из... Коронавирус. Снова 101 случай заражения в Саратовской области 12.09.2020 Пенсионерка из Саратова лишилась денег из желания получить компенсацию в 13... 12.09.2020 Водитель ВАЗа улетел в кювет на питерской трассе 12.09.2020 Дом вице-губернатора Александровского в Саратове планируют восстановить за пять лет 12.09.2020