Вчера, 11 сентября, в 18:10 на 56 километре трассы, соединяющей Урбах и Алгай произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

31-летний водитель ВАЗ-2109 потерял управление и опрокинулся в кювет.

Его госпитализировали с травмами.

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