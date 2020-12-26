Вчера, 25 декабря, в 20:15 в 500 метрах до дома №23 на улице Натальин Тупик в Вольске случилось ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

67-летний водитель ВАЗ-2115 влетел в дерево, он и 43-летний пассажир из этого авто госпитализированы.