Домой Рубрики Новости Саратова Водитель ВАЗа в Вольске влетел в дерево РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Водитель ВАЗа в Вольске влетел в дерево По Новости Саратова - 26.12.2020 159 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 25 декабря, в 20:15 в 500 метрах до дома №23 на улице Натальин Тупик в Вольске случилось ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД. 67-летний водитель ВАЗ-2115 влетел в дерево, он и 43-летний пассажир из этого авто госпитализированы. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Пенсионер на Hyundai сбил женщину на Радищева в Саратове Жильцов дома на Московском шоссе в Балаково эвакуировали из-за угрозы взрыва Саратовских водителей и пешеходов призвали к осторожности в снегопад ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Пенсионер на Hyundai сбил женщину на Радищева в Саратове Новости Саратова - 26.12.2020 0 Вчера, 25 декабря, в 8:15 напротив дома №26 на улице Радищева в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД. 68-летний водитель Hyundai сбил... Жильцов дома на Московском шоссе в Балаково эвакуировали из-за угрозы взрыва 26.12.2020 Саратовских водителей и пешеходов призвали к осторожности в снегопад 26.12.2020 Улицы Саратова от снега вышли убирать в снегопад 220 единиц техники 26.12.2020 Более десяти тысяч упаковок Цефтриаксиона есть в саратовских аптеках 26.12.2020