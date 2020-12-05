Домой Рубрики Новости Саратова Водитель ВАЗа влетел в ограждение и фонарь в Энгельсе РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Водитель ВАЗа влетел в ограждение и фонарь в Энгельсе По Новости Саратова - 05.12.2020 38 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 4 декабря, в 11:00 на улице Гагарина 44 в Энгельсе произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД. 43-летний водитель ВАЗ-21043 влетел в световую опору и ограждение. Шофера госпитализировали с травмами. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Парковки на месте театры оперы и балета в Саратове не планируется Заболеваемость коронавирусом в Саратовской области немного снизилась Назначены два новых прокурора в Саратовской области ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Парковки на месте театры оперы и балета в Саратове не планируется Новости Саратова - 05.12.2020 0 Вчера 4 декабря, состоялась экскурсия в театр оперы и балета в Саратове, где идет реставрация. Подрядчик Константин Тимошенко отметил, что на месте снесенной части учреждения... Заболеваемость коронавирусом в Саратовской области немного снизилась 05.12.2020 Назначены два новых прокурора в Саратовской области 05.12.2020 Саратовец оставил без 50 тыс рублей полуслепого москвича 05.12.2020 Саратовских водителей призывают к осторожности в туман 05.12.2020