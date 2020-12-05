Вчера, 4 декабря, в 11:00 на улице Гагарина 44 в Энгельсе произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

43-летний водитель ВАЗ-21043 влетел в световую опору и ограждение.

Шофера госпитализировали с травмами.