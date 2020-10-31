Вчера, 30 октября, в 23:10 у дома №60 на Степной улице в Балаково произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

Водитель ВАЗ-2199 потерял управление и влетел в столб.

В результате аварии никто не пострадал.

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