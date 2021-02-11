Домой Рубрики Новости Саратова Водитель Volkswagen сбил пенсионера на Рахова РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Водитель Volkswagen сбил пенсионера на Рахова По Новости Саратова - 11.02.2021 49 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 11 февраля, в Саратове в 15:00 напротив дома №80\84 на Рахова в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД. По предварительным данным 46-летний водитель Volkswagen сбил 82-летнего мужчину. Гражданина госпитализировали, обстоятельства выясняются. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Вячеслав Володин рассказал о выделении денег на достройку инфекционной больницы Третье издание Красной книги Саратовской области выйдет в 2021 году Сотрудница организации по ремонту дорог заплатит полмиллиона рублей за попытку подкупа ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Вячеслав Володин рассказал о выделении денег на достройку инфекционной больницы Новости Саратова - 11.02.2021 0 Председатель ГД Вячеслав Володин сообщил о выделении финансирования на достройку инфекционной больницы в Саратове. Объект достроят за счет федерального финансирования, сдать должны летом 2021... Водитель Volkswagen сбил пенсионера на Рахова 11.02.2021 Третье издание Красной книги Саратовской области выйдет в 2021 году 11.02.2021 Сотрудница организации по ремонту дорог заплатит полмиллиона рублей за попытку подкупа 11.02.2021 Саратовцев ждет смена аномального холода и тепла до конца февраля 11.02.2021