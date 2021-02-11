Сегодня, 11 февраля, в Саратове в 15:00 напротив дома №80\84 на Рахова в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД.

По предварительным данным 46-летний водитель Volkswagen сбил 82-летнего мужчину.

Гражданина госпитализировали, обстоятельства выясняются.

