В Заводском районе Саратова на Миллеровской улице 33 произошло ДТП. Об этом сообщили в облспасе.

Водитель Volkswagen потерял управление и влетел в клумбы.

Шофер не пострадал, по словам очевидцев он был в неадекватном состоянии.