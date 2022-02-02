Саратовец попытался унять пожар в своей машине, направив ее прямо в сугроб на обочине.
Инцидент произошел 2 февраля в Кировском районе Саратова.
Как сообщил очевидцы происшествия, на улице Большая Садовая у дома №210 во время движения вспыхнул автомобиль ВАЗ-2105.
Водитель не растерялся и въехал прямо на горящей машине в сугроб. К сожалению, этот маневр не помог сбить пламя.
Потушить «пятёрку» смогли только прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС.
По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.