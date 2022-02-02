Саратовец попытался унять пожар в своей машине, направив ее прямо в сугроб на обочине.

Инцидент произошел 2 февраля в Кировском районе Саратова.

Как сообщил очевидцы происшествия, на улице Большая Садовая у дома №210 во время движения вспыхнул автомобиль ВАЗ-2105.

Водитель не растерялся и въехал прямо на горящей машине в сугроб. К сожалению, этот маневр не помог сбить пламя.

Потушить «пятёрку» смогли только прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС.

По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.