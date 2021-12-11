Пожилую женщину-инвалида не пустили в салон пассажирского автобуса.

Как сообщили очевидцы инцидента, жительница Саратова на коляске вместе с сопровождающей не смогла попасть в общественный транспорт на остановке в Заводском районе.

На улице Авиастроителей водители не хотели ждать инвалида и захлопывали двери буквально перед носом бабушки.

Один водитель, управлявший автобусом № 6, вообще едва не зажал пенсионерку.

После публикации в соцсетях, транспортное управление Саратова пообещало наказать виновника.

Сообщается, что с водителем проведен дополнительный инструктаж. Тем более, что указанный автобус оборудован для перевозки колясочников. Как именно будет наказан водитель автобуса, решит его работодатель.