Пожилую женщину-инвалида не пустили в салон пассажирского автобуса.
Как сообщили очевидцы инцидента, жительница Саратова на коляске вместе с сопровождающей не смогла попасть в общественный транспорт на остановке в Заводском районе.
На улице Авиастроителей водители не хотели ждать инвалида и захлопывали двери буквально перед носом бабушки.
Один водитель, управлявший автобусом № 6, вообще едва не зажал пенсионерку.
После публикации в соцсетях, транспортное управление Саратова пообещало наказать виновника.
Сообщается, что с водителем проведен дополнительный инструктаж. Тем более, что указанный автобус оборудован для перевозки колясочников. Как именно будет наказан водитель автобуса, решит его работодатель.