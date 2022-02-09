В ходе проведения мониторинга СМИ на сайте одного из интернет-изданий следователями СК выявлена публикация, в которой сообщается о противоправных действиях водителя автобуса, не выпустившего несовершеннолетнего ребенка на остановке по причине отсутствия у него возможности заплатить за проезд.

В Балакове водитель зажал дверями автобуса и провез лишнюю остановку несовершеннолетнего ребенка по причине отсутствия у последней возможности заплатить за проезд.

Следователями выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.