В Саратовской области сегодня и завтра, 31 октября и 1 ноября, ожидаются туманы и дожди.

Поэтому региональная Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть особо внимательными на дорогах.

Шоферов призвали не ездить на большой скорости, не забывать о противотуманных фарах и включать поворотники при маневрах — обгоне и перестроении.

Пешеходам следует переходить дорогу в положенных местах, когда они убедились, что транспорт остановился.

Лучше надеть одежду со световозвращающими элементами, чтобы быть заметными для водителей.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here