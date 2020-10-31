В Саратовской области сегодня и завтра, 31 октября и 1 ноября, ожидаются туманы и дожди.

Поэтому региональная Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть особо внимательными на дорогах.

Шоферов призвали не ездить на большой скорости, не забывать о противотуманных фарах и включать поворотники при маневрах — обгоне и перестроении.

Пешеходам следует переходить дорогу в положенных местах, когда они убедились, что транспорт остановился.

Лучше надеть одежду со световозвращающими элементами, чтобы быть заметными для водителей.