Водителей попросили не парковаться на улицах Киселева и Челюскинцев в Саратове. Об этом сообщили в МБУ “Дорстрой”.

Речь идет об участках от Чапаева до Горького.

Там будут чистить снег с 20:00 6 января.

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