Домой Рубрики Новости Саратова Водителей просят не ставить машины на двух улицах в центре Саратова РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Водителей просят не ставить машины на двух улицах в центре Саратова По Новости Саратова - 05.01.2021 94 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Водителей попросили не парковаться на улицах Киселева и Челюскинцев в Саратове. Об этом сообщили в МБУ “Дорстрой”. Речь идет об участках от Чапаева до Горького. Там будут чистить снег с 20:00 6 января. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Парня в белых кроссовках и худи ищут в Саратове Легковушки не поделили Большую Сеченскую улицу в Саратове До 75 саратовцев в день получают ушибы и переломы в новогодние праздники ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Парня в белых кроссовках и худи ищут в Саратове Новости Саратова - 05.01.2021 0 В Саратове 30 декабря пропал 24-летний Николай Сарапульцев. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда “Лиза Алерт”. Его приметы: рост 180 сантиметров, полное телосложение, темные волосы,... Легковушки не поделили Большую Сеченскую улицу в Саратове 05.01.2021 До 75 саратовцев в день получают ушибы и переломы в новогодние... 05.01.2021 Саратов от снега убирают 227 единиц спецтехники 05.01.2021 Водителей просят не ставить машины на двух улицах в центре Саратова 05.01.2021