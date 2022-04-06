Водителей Саратова предупредили о перекрытии улицы Чернышевского на ремонтные работы сроком почти на полгода.
В областном центре в течение пяти месяцев поэтапно будут перекрывать движение для автотранспорта на улице Чернышевского между Князевским взвозом и улицей Радищева.
Здесь необходимо заменить подземную трубу, — информирует пресс-служба мэрии.
Протяженность проблемного участка трассы, где расположены шесть кварталов, составляет более километра.
Улица будет перекрываться отдельными участками поочередно.
Ремонтные работы стартуют уже в апреле и продлятся вплоть до августа.
По этой причине троллейбусы №№ 2А и 4 курсировать здесь не будут.
Вместо электротранспорта на линию выпустят дополнительные маршрутки №№ 42, 42К и 105.
Информация о перекрытиях трассы будет публиковаться по мере необходимости.
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