Водителей Саратова предупредили о перекрытии улицы Чернышевского на ремонтные работы сроком почти на полгода.

В областном центре в течение пяти месяцев поэтапно будут перекрывать движение для автотранспорта на улице Чернышевского между Князевским взвозом и улицей Радищева.

Здесь необходимо заменить подземную трубу, — информирует пресс-служба мэрии.

Протяженность проблемного участка трассы, где расположены шесть кварталов, составляет более километра.

Улица будет перекрываться отдельными участками поочередно.

Ремонтные работы стартуют уже в апреле и продлятся вплоть до августа.

По этой причине троллейбусы №№ 2А и 4 курсировать здесь не будут.

Вместо электротранспорта на линию выпустят дополнительные маршрутки №№ 42, 42К и 105.

Информация о перекрытиях трассы будет публиковаться по мере необходимости.

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