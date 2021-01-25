Из-за тумана в Саратове может осложниться дорожная ситуация, предупреждает городская автоинспекция.

— В связи с выпадением осадков, в виде тумана, очень велик риск дорожно-транспортных происшествий. Будьте внимательны на автодорогах. В условиях тумана расстояние до объекта визуально увеличивается в несколько раз, капли воды уменьшают сцепление колес с дорожным покрытием. Водителям необходимо быть максимально внимательными на дорогах города: снижать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал между автомобилями, ехать только при ближнем свете фар или использовать специальные противотуманные фары, пред началом движения протирать запотевшие стекла и проверять исправность всех световых приборов, а также быть предельно внимательными вблизи пешеходных переходов и избегать резких маневров, для парковки пользуйтесь специально отведенными местами, — говорится в распространенном предупреждении.