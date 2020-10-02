В Саратове 28 и 30 сентября проходил рейд «Перекресток». Об этом сообщили в городском УГИБДД.

Особое внимание уделялось несоблюдением требований дорожных знаков и разметки, выезду на перекресток из-за затора, заблаговременное занятие крайнего положения на дороге перед поворотом направо, налево или разворотом. Следили за водителями, которые не уступали транспорту, у которого есть преимущество при проезде перекрестков.

— Водители допустили 55 нарушений, из которых 29 – по ст. 12.18

КоАП РФ, четыре – по ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ, семь- по ч. 1и 3 ст. 12.12 КоАП РФ и

восемь нарушений по ч. 1 и 2 ст. 12.13 КоАП РФ, семь – по ч.2 ст. 12.14 КоАП РФ, — уточнили в городском УГИБДД.