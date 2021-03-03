Сегодня, 3 марта, в Балашовском районе у села Старый Хопер столкнулись грузовики MAN и КамАЗ. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

Водители погибли, пассажира второго из авто госпитализировали с травмами.

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