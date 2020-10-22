Домой Рубрики Новости Саратова Водители иномарок пострадали в столкновении на Студенческой в Энгельсе РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Водители иномарок пострадали в столкновении на Студенческой в Энгельсе По Новости Саратова - 22.10.2020 51 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 21 октября, в 21:00 у дома №183 на Студенческой улице в Энгельсе произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД. По предварительным данным 26-летний водитель Chevrolet влетел в Kia за рулем которого был 53-летний мужчина. В результате ДТП обоих шоферов госпитализировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Коронавирус. В Саратовской области развертывают дополнительные койки Жители Саратовской области «сметают» противовирусные препараты в аптеках Еще двое жителей Саратовской области скончались от коронавируса ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Коронавирус. В Саратовской области развертывают дополнительные койки Новости Саратова - 22.10.2020 0 На сегодняшнем брифинге в минздраве и.о. заместителя министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер рассказал о наполнении коечного фонда в больницах региона. Сейчас в 18 организациях... Жители Саратовской области «сметают» противовирусные препараты в аптеках 22.10.2020 Еще двое жителей Саратовской области скончались от коронавируса 22.10.2020 Несколько домов в Саратове даже в октябре остаются без тепла 22.10.2020 Наталье Мазиной предъявлено обвинении в злоупотреблении должностыми полномиями 22.10.2020