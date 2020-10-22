Вчера, 21 октября, в 21:00 у дома №183 на Студенческой улице в Энгельсе произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

По предварительным данным 26-летний водитель Chevrolet влетел в Kia за рулем которого был 53-летний мужчина.

В результате ДТП обоих шоферов госпитализировали.

