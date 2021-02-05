В Екатеринбурге ждут водителей маршруток из Саратова для замены мигрантов. Об этом рассказал председатель транспортного комитета мэрии столицы Урала Игорь Ощепков.

— У коммерческих перевозчиков с учетом пандемии резко сократилось количество водителей и кондукторов, их приглашали из среднеазиатских республик, они когда-то выехали из России, а теперь заехать не могут. Но мы знаем, уже есть договоренности с Саратовской, Самарской, Волгоградской областями, водители приезжают, проходят стажировку, узнают маршруты, — рассказал он.

Как пишет РИА «Новый день», водители из Саратова будут работать на маршрутах № 12 и 19 Екатеринбурга.