В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении водителя маршрутки за причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Ранее, 13 августа, в Ленинском районе Саратова врачи госпитализировали с ушибами, сотрясением головного мозга и височной кости водителя маршрутки.

В ходе проведения проверки стало известно, что между водителями возникла ссора на городской остановке. При парковке один из водителей совершил по мнению другого опасный маневр, что помешало транспортному движению.

Для выяснения проблем был избран народный метод – кулачный бой. В процессе выяснения, кто прав, а кто виноват, водитель маршрутки сильно избил пострадавшего.

Победителя битвы доставили в полицейский отдел и возбудили в его отношении уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.