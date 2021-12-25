Горожане жалуются на отсутствие отопления в общественном транспорте.

В то время, как на улице 20-градусные морозы, некоторые водители маршруток не включают тепло в салоне.

Так, в соцсетях появилось сообщение о микроавтобусе №45 (микрорайон Иволгино – Октябрьское ущелье), обслуживаемый ООО «Ершовтрансавто» (на фото).

Пассажиры этой маршрутки спросили водителя, почему он не включает печку, на что услышали: «Я так хочу». На видео из этого же автобуса показано, что стекла в транспорте полностью заиндивели от холода, и людям через замерзшее стекло ничего не видно.

Также на данный маршрут жалуются за его отсутствие после 20.00, когда пассажиры не могут из-за этого никуда уехать.

В мэрии Саратова просят сообщать о подобных и других нарушениях по телефону горячей линии «Транспортного управления»: 28-69-48.