Сегодня, 7 октября, сотрудники минтранса провели рейд совместно с автоинспекцией, целью которого было проверить, все ли водители надевают маски на рабочем месте.

Местом рейда выбрали Мирный переулок — конечные остановки многих маршруток. Выявленных нарушителей оштрафуют. Штраф за первое несоблюдение санитарных предписаний может составлять до трех тысяч рублей. Повторное несоблюдение масочного режима грозит штрафом до 15 тысяч рублей.

Многих водителей не сумели уличить в нарушениях, так как поняв, что прибыла инспекция они одели маски.

Пассажирка, приехавшая из Агафоновки пожаловалась на регулярное нарушение масочного режима водителями. По ее словам водители начинают хамить, когда им делают замечание по этому поводу. Многие из пассажиров считают, что маски не помогут избежать заражения.