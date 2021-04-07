Вчера, 6 апреля, в 19:55, напротив дома №16 по улице Орджоникидзе в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД.

49-летний водитель Kia Sportage сбила девятилетнего мальчика.

Ребенка госпитализировали с травмами.

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