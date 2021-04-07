Домой Рубрики Новости Саратова Водитель Kia сбил мальчика на Орджоникидзе в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Водитель Kia сбил мальчика на Орджоникидзе в Саратове По Новости Саратова - 07.04.2021 104 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 6 апреля, в 19:55, напротив дома №16 по улице Орджоникидзе в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД. 49-летний водитель Kia Sportage сбила девятилетнего мальчика. Ребенка госпитализировали с травмами. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратов закрыли на карантин из-за бешеной лисы Шестеро человек в Саратовской области скончались от коронавируса Панков: Необходимо удержать квалифицированных врачей на станциях скорой помощи ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратов закрыли на карантин из-за бешеной лисы Новости Саратова - 07.04.2021 0 Бешеная лиса, труп которой нашли у детского сада №239 на 3-м проезде Строителей в Ленинском районе Саратова отправила город на карантин. Об этом гласит... Шестеро человек в Саратовской области скончались от коронавируса 07.04.2021 Панков: Необходимо удержать квалифицированных врачей на станциях скорой помощи 07.04.2021 Студенты Президентской академии популяризируют космическую отрасль в регионе 07.04.2021 Избран новый глава Питерского района 07.04.2021