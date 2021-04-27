Вчера, 26 апреля, в 11:40 у дома №122 на улице Ленина в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД.

39-летняя водительница Lada Largus влетела в Lada Granta под управлением 63-летнего мужчины.

Женщину госпитализировали с травмами.

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