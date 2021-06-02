Полиция установила, из-за кого произошла авария на 536 километре трассы, соединяющей Нижний Новгород и Саратов в районе поворота на село Седовка.

Проверка показала, что водительница Volkswagen Polo с номерными знаками Саратовской области спровоцировала столкновение ВАЗ-2114 и автомобиля Freightliner. Оно произошло 16 мая около 17:20.

В итоге находящаяся в салоне семья скончалась на месте. Не стало мужчины, женщины и их малолетних детей.

Полиция ищет очевидцев данного происшествия и лиц, обладающих какой-либо информацией, в том числе записями видеорегистраторов на пути следования со стороны Саратова в сторону Петровска, на которых мог быть запечатлен Volkswagen Polo или схожий с ним автомобиль.

Следственный отдел по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД по Саратовской области просит откликнуться очевидцев данного происшествия и обратиться по телефонам: 99-46-67, 8-937-250-50-01 или по адресу: Саратов, улица Чернышевского, 88, кабинет № 804/4, а также предоставить имеющиеся видеозаписи.