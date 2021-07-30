Прокуратура утвердила вину 43-летнего таксиста из Саратова, из-за которого в первый день нового года погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

1 января водитель сел за руль Lada Granta в нетрезвом состоянии и ехал в районе дома 116Б по улице 50 лет Октября. Из-за заноса он влетел в столб, после чего выехал за дорожное ограждение.

В результате удара 36-летняя пассажирка машины скончалась на месте от полученных травм.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения.