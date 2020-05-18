Саратовцев, которые без веских причин покинули своё жилище, продолжают штрафовать. Эта информация опубликована на сайте судебных инстанций.

Местные жители, которые несерьезно отнеслись к новому режиму, продолжают платить из своего кармана за нарушение самоизоляции. Многие отделываются предупреждением, например владелица парикмахерской на улице Большая Горная. Первого апреля салон работал в обычном режиме, за что предпринимательнице вынесли устное замечание.

Погулять захотели и жители Ленинского района. Суд выписал семь штрафов на суммы от двух до трех тысяч рублей. Многим, кто гулял на Набережной Космонавтов, на улице Большая Затонская или в парке Победы, также были выписаны штрафы, но уже в размере одной тысячи рублей.

На штраф попал и водитель маршрутки, который забыл про маску. Стражи порядка поймали нарушителя, когда тот был в общественном транспорте без средства защиты. Злодею выписали штраф на тысячу тысячу рублей.