При проверке общественного транспорта в поселке Комсомольский водитель маршрута № 55А допустил грубое нарушение. Об этом сообщает пресс-служба администрации Саратова.

Сегодня 21 мая представители комитета дорожного хозяйства вместе с депутатом гордумы Евгением Черновым осмотрели автобусы и маршрутки № 3, 6, 26, 105, 55, 55а на конечных остановках, в поселке Комсомольский в Заводском районе. Оценивали в первую очередь дезинфекцию общественного транспорта. В целом проверяющие были удовлетворены работой водителей и чистотой салонов. Однако они заметили, как водитель маршрута №55А ел чебурек и пил горячий чай в процессе движения и ехал без маски. Увиденное возмутило проверяющих, они считают, что наказание должен понести и перевозчик, и водитель. Подобные рейды также позволяют на месте отследить ситуацию, связанную с пассажиропотоком. Перевозчик отметил, что пассажиров прибавилось, как многие стали выходить на работу.