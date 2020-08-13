Следственным отделом по Ленинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины. Его обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

Напомним, 16 января 2020 года, с 7:30 до 8:00, произошла страшная авария на 580 километре автодороги Нижний Новгород – Саратов возле села Полчаниновка Татищевского района Саратовской области. 31-летний водитель минивэна Hyundai Grand Starex заметил движущийся автомобиль во встречном направлении. Чтобы избежать столкновения, мужчина экстренно выкрутил руль вправо и въехал на встречную полосу. Таким маневром он нарушил несколько правил дорожного движения и забыл учесть погодные условия и дорожную обстановку.

Оказавшись на встречной полосе, он столкнулся с автомобилем ГАЗ-3110.

После сильного столкновения водитель отечественной легковушки не выжил, как и трое граждан Узбекистана, которые находились в минивэне. Кроме того, еще два пассажира иномарки получили тяжкие травмы в результате аварии.

Обвиняемый признал вину в случившемся. Уголовное дело направлено в суд для вынесения приговора.