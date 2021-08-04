После проверки сообщения, размещенного в СМИ, в отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту вовлечения ребенка в опасную ситуацию. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства по Саратовской области.

1 июля вечером 44-летний саратовец за рулем Nissan Qashqai, ехал по улице Усть-Курдюмская от Менякина в сторону Межевая Саратова.

Мужчина во время движения по трассе посадил на колени свою двухлетнюю дочь, чем создал опасность для ее жизни. Помимо этого, он нарушил правило о перевозке маленьких детей в автомобиле, так как ребенок должен был находиться в детском кресле.

Расследование уголовного дела продолжается, выявляются все обстоятельства произошедшего для принятия решения.