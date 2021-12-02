В Хвалынском и Вольском районах Саратовской области прошла акция «Внимание,

переезд!», организованная сотрудниками Привольской дистанции пути и ГИБДД.

Мероприятие проводилось с целью снижения аварийности на железнодорожных

переездах.

Для проведения акции был выбран железнодорожный переезд, расположенный на

90 км перегона Возрождение – Кулатка (вблизи станции Кулатка). 21 ноября на нём

произошло столкновение грузового поезда с прицепом трактора. Его водитель выехал на железнодорожный переезд при исправно действующей автоматической переездной

сигнализации перед приближающимся составом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

Участники акции раздали водителям тематические памятки, а также напомнили о

важности соблюдения правил дорожного движения при пересечении переездов.

Мероприятие проходило с учетом актуальных рекомендаций Роспотребнадзора.

***

Ежедневно через железнодорожный переезд на 90 км перегона Возрождение –

Кулатка Саратовского региона ПривЖД в среднем проезжают 700 автомобилей и 98

поездов.