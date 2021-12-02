В Хвалынском и Вольском районах Саратовской области прошла акция «Внимание,
переезд!», организованная сотрудниками Привольской дистанции пути и ГИБДД.
Мероприятие проводилось с целью снижения аварийности на железнодорожных
переездах.
Для проведения акции был выбран железнодорожный переезд, расположенный на
90 км перегона Возрождение – Кулатка (вблизи станции Кулатка). 21 ноября на нём
произошло столкновение грузового поезда с прицепом трактора. Его водитель выехал на железнодорожный переезд при исправно действующей автоматической переездной
сигнализации перед приближающимся составом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.
Участники акции раздали водителям тематические памятки, а также напомнили о
важности соблюдения правил дорожного движения при пересечении переездов.
Мероприятие проходило с учетом актуальных рекомендаций Роспотребнадзора.
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Ежедневно через железнодорожный переезд на 90 км перегона Возрождение –
Кулатка Саратовского региона ПривЖД в среднем проезжают 700 автомобилей и 98
поездов.