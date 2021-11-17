Сегодня, 17 ноября, в Саратовской области прошла акция «День железнодорожных переездов». Её провели сотрудники Привольской дистанции пути совместно с представителями ГИБДД и Сенного муниципального образования. Мероприятие проходило с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий в местах пересечения автомобильных и железных дорог.

Для проведения акции был выбран железнодорожный переезд, расположенный на 170 км перегона Сенная – Казаковка (пересечение с федеральной трассой 1Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград» вблизи поселка Сенной).

Участники акции раздали водителям тематические памятки, а также напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения при пересечении переездов. Кроме того, в ходе мероприятия железнодорожники отработали на практике последовательность действий при возникновении нестандартных ситуаций, а также проверили техническое состояние автоматической переездной сигнализации.

Мероприятие проходило с учетом актуальных рекомендаций Роспотребнадзора.