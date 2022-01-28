По инициативе сотрудников Приволжской магистрали в Саратовской области
состоялась акция «Внимание, переезд!». Её главная цель – привлечь внимание водителей
к проблеме безопасности на железнодорожных переездах и предостеречь их от
несчастных случаев. Профилактические мероприятия прошли на железнодорожных
переездах в Саратове, Энгельсе, а также в Ершовском, Пугачевском и Аткарском
районах.
В рамках акции сотрудники Приволжской магистрали раздали водителям
тематические памятки, а также напомнили о необходимости соблюдения правил
дорожного движения при пересечении железной дороги. Кроме того, организаторы
проинформировали водителей о тяжести последствий ДТП и мерах персональной
ответственности. Затем железнодорожники отработали на практике последовательность
действий при возникновении нестандартных ситуаций на переездах, а также проверили
их техническое состояние.