По инициативе сотрудников Приволжской магистрали в Саратовской области

состоялась акция «Внимание, переезд!». Её главная цель – привлечь внимание водителей

к проблеме безопасности на железнодорожных переездах и предостеречь их от

несчастных случаев. Профилактические мероприятия прошли на железнодорожных

переездах в Саратове, Энгельсе, а также в Ершовском, Пугачевском и Аткарском

районах.

В рамках акции сотрудники Приволжской магистрали раздали водителям

тематические памятки, а также напомнили о необходимости соблюдения правил

дорожного движения при пересечении железной дороги. Кроме того, организаторы

проинформировали водителей о тяжести последствий ДТП и мерах персональной

ответственности. Затем железнодорожники отработали на практике последовательность

действий при возникновении нестандартных ситуаций на переездах, а также проверили

их техническое состояние.