В Вольском районе Саратовской области состоялась акция «Внимание, переезд!», организованная железнодорожники совместно с представителями ГИБДД. Её главная цель – привлечь внимание водителей к проблеме безопасности на железнодорожных переездах и предостеречь их от несчастных случаев.

Профилактическое мероприятие провели на железнодорожном переезде, расположенном на станции Сенная (в месте пересечения с улицей Малина). В прошлом месяце на данном объекте произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали водитель и пассажир автомобиля. Виновник ДТП выехал на железнодорожный переезд при запрещающем показании автоматической сигнализации перед приближающимся локомотивом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

В рамках акции водителям раздали тематические памятки, а также напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении железной дороги. Кроме того, организаторы проинформировали водителей о тяжести последствий ДТП и мерах персональной ответственности.