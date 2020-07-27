Суд признал 38-летнего саратовца виновным в нарушении ПДД, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Установлено, что 4 декабря водитель автобуса шестого маршрута влетел в столб за проезжей частью дороги на улице Орджоникидзе. Водитель не учел особенности зимней дороги и погоды.

В результате ДТП пострадали 15 человек, одна пассажирка осталась после поездки с тяжкими телесными повреждениями. Водителю ограничили свободу на два года и запретили ближайшие полтора года приближаться к рулю любого транспорта.