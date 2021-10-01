ООО «КВС» подало заявку на резкое увеличение тарифов для населения Саратова со второго полугодия 2021 года.

Предполагается, что цены на подачу воды вырастут в два раза, а цены на водоотведение в два с половиной. КВС объяснили это непредвиденными затратами, которые не были обговорены на момент заключения договора. Эти доводы признали необоснованными. КВС подали иск в суд.

Правительство области и администрация города считают, что не должно быть резких повышений тарифов, тем более, что меры, к которым прибегает КВС не потребовались бы, если бы они добросовестно исполняли сои обязательства.