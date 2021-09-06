Мэрия Саратова будет судиться с ООО «КВС» за невыполнение своих обязательств. Об этом сообщил Михаил Исаев на своей странице в инстаграм.

Компания ООО «КВС» выполнила не все обязательства по модернизации коммунальной инфраструктуры. Еще в 2019 году не реализовано строительство шести объектов и реконструкция 10 водопроводных комплексов. Ранее озвученные в досудебной претензии нарушения договора по прежнему не устранены.

Сейчас Мэрия намерена вести дела с Водоканалом через Арбитражный суд.

— Администрация города намерена отстаивать права жителей на получение качественной услуги водоснабжения, — заявил глава города.

Напомним, что это далеко не первый случай безответственного исполнения своих обязательств компанией ООО «КВС». Множество аварий водопроводных сетей Саратова по прежнему остаются без внимания, подмывая грунт и приводя к проседанию асфальтового покрытия, в том числе и нового.