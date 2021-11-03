В районе будущей набережной продолжается освобождение прибрежной зоны. Сейчас водолазы ведут работы по распиловке одной из двух старых барж, каждая длиной около 100 метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Саратова.

Специальными инструментами водолазы режут металлическую конструкцию на части, к концу недели запланировано поднятие со дна. Работы осуществляются на глубине 2-5 метров.

Уже освобождено порядка 400 метров прибрежной зоны со стороны 3-го Дегтярного проезда и около 80 метров в районе улицы Большая Садовая. Новая набережная будет обустроена на участке от 2-й Садовой до Большой Садовой, длина ее составит больше 1000 метров.

Напомним, с инициативой продления набережной выступил Вячеслав Володин, его поддержал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин во время рабочего визита в Саратов.