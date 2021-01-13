Следователи начали проверку по факту смерти мужчины, труп которого обнаружен в подвале дома на Емлютина в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Днем 12 января сантехник ТСЖ спустился для ремонта водопровода в подвал многоквартирного дома на улице Емлютина в Кировском районе Саратова. В одном из ответвлений подвала он нашел тело мертвого мужчины и вызвал полицию.

Следователи осмотрели тело и не нашли на нем следов насильственной смерти. ПО предварительным данным мертвец пролежал в подвале около недели.

Сейчас устанавливается личность умершего и причина его смерти. Проводится проверка.