Стали известны адреса подвоза воды в районы Саратова, которые завтра на весь день останутся без водоснабжения. Их озвучила пресс-служба ООО «КВС».

Вода будет доставляться автоцистернами по следующим адресам: в Ленинском районе — 10:00 – 10:30 Шехурдина, 4А в общежитие СГУ; 10:30 – 11:00 Тулайкова, 1/3; 11:00 – 11:30 Ипподромная, 12б; 11:30 – 12:00 Шехурдина, 28; 12:00 – 12:30 Куприянова, 12; 12:30 – 13:00 Центральная, 10; 15:00 – 15:30 проспект Строителей, 16А; 15:30 – 16:00 Гусельская, 6А; 16:00 – 17:00 Гвардейская, 1; 17:00 – 18:00 Гвардейская, 22А; 18:00 – 19:00 Моторная, 4: в Кировском районе — 10:00 – 10:30 1-ый Магнитный проезд,2; 10:30 – 11:30 Зенитная,14 в Центр соцпомощи семье и детям; 11:30 – 12:00 Техническая,3; 12:00 – 12:30 Танкистов,63; 12:30 – 13:00 ул. Геофизическая,31/45; 15:00 – 15:30 Техническая,10/1; 15:30 – 16:00 пересечение улиц Наумовская и Алексеевская; 16:00 – 17:00 проспект 50 лет Октября, 72; 17:00 – 19:00 Рябиновская, 21.