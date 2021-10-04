Саратовскому военнослужащему Владиславу Будину назначен штраф в 30 тысяч рублей за унижение солдата на глазах у всей роты.

инцедент произошел 14 ноября 2020 года в батальоне связи и радиотехнического обеспечения. Во время уборке на хозяйственом дне дежурный по роте поручил военнослужащему покрасить сейф во время тихого часа. Тот отказался, так как это должны были сделать другие.

Чтобы урегулировать ситуацию, дежурный по роте обратился к Владиславу Будину. Тот построил солдат и приказал потерпевшему выйти из строя. Тот вышел, но Будину не понравилось, как он это сделал, по этому приказал повторить входы и выход из стоя несколько раз.

Затем он приказал военнослужащему отжиматься перед всей роты, но после трех отжиманий тот отказался продолжать. Будин ударил потерпевшего в грудь.

За превышение должностных полномочий Будину светило 10 лет заключения, но позже суд и гособвинитель пришли к тому, что один удар не расценивается, как применение насилия и дело переквалифицировали на «оскорбление военнослужащего». Будину назначин штраф в 30 тысяч рублей.