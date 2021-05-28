Всеармейский этап конкурса специалистов продовольственной службы «Армейский запас-2021» среди военных поваров впервые пройдет на учебном комплексе филиала Военной академии МТО «Красное поле» в Саратовской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В программе соревнований военные повара и пекари покажут свое мастерство готовя блюда в стационарных условиях по произвольной рецептуре и выпекая мелкоштучные хлебобулочные изделия. В полевых условиях они приготовят блюда по установленному меню, выпекут хлеб и каравай, используя переносные плиты ПП-40, переносные кухни КП-20 и автомобильные хлебопекарни ХПА-0,4.

Также участники конкурса выполнят упражнения контрольных стрельб из Автоматов Калашникова и Пистолетов Макарова. Сдадут нормативы по физической подготовке и теоретическую часть по знанию руководящих документов

Поединок среди военных поваров пройдет с 31 мая по 5 июня. Команда-победить конкурса поедет на международный конкурс «Полевая кухня», который впервые пройдет в Узбекистане.