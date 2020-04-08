Во всех регионах Центрального военного округа, в том числе и Саратовской области, созданы отряды по ликвидации последствия чрезвычайных ситуация, сообщает пресс-служба ЦВО.



— Завершили формирование группировки войск в составе 114 отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на Урале, в Сибири и Поволжье. Состав группировки насчитывает 8,386 тысячи человек, 1,766 тысячи единиц техники и 14 летательных аппаратов. Все отряды содержатся в четырехчасовой готовности к применению, — сказал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

В Приволжском федеральном округе численность личного состава отрядов составляет 4,029 тысячи человек и 815 единиц специальной техники.

— Каждый группировка в регионе усилена вертолетами с водосливными устройствами и самолетами для ведения воздушной разведки, — отметил Александр Лапин.