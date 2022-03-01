В Саратовской области проходит учение с расчетами системы противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 «Триумф»Центрального военного округа (ЦВО). Об этом сообщает «Интерфакс».

Сообщается, что в рамках учения сил противовоздушной обороны ЦВО боевые расчеты С-400 «Триумф» в сложной помеховой обстановке обнаружили, распознали и условно уничтожили около 100 воздушных объектов, имитирующих самолеты и баллистические ракеты «противника».

Также в пресс-службе уточняют, что на следующем этапе учения военнослужащие перебазируются на полигон в Астраханской области.