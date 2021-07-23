В Энгельсское соединение дальней авиации в Саратовской области, прибыли курсанты Военного университета министерства обороны Российской Федерации для прохождения стажировки по специальности «военный журналист». Об этом сообщает пресс-служба минобороны.

На стажировке курсантов ждет закрепление полученных знаний и отработка командных и методических навыков. Под руководством наставников им предстоит ознакомиться со структурой, задачами и организацией отделения информационного обеспечения.

Они будут писать информационные сообщения, готовить видеосюжеты про боевую подготовку. В течении двух недель с ними будут проведены практические занятия.

— Стажировка – это хорошая школа, ведь именно во время нее перенимаешь уникальный практический опыт. Очень интересно увидеть, как на практике готовятся информационные материалы для дальнейшей публикации в СМИ, – рассказывает курсант второго курса Военного университета Министерства обороны Николай Калядин.