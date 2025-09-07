Вокруг больницы № 10 в Саратове идет благоустройство

Городская больница № 10 в Саратове стала ещё одним участником новой региональной программы по ремонту дворовых территорий.

Асфальт здесь практически не ремонтировали 50 лет. Собственных ресурсов на полноценное благоустройство не хватало.

Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

— Эта больница одна из самых крупных в городе. Ввиду большой площади дворовой территории работы разделили на несколько этапов. Важно, что в первую очередь ремонт начали на пути к приемному отделению, куда подъезжают машины скорой помощи, и где самый большой поток пациентов. Это пример продуманного и хозяйственного подхода. На данный момент здесь заменили бордюры и привели в порядок свыше 400 метров дорожного покрытия.

Проговорили с руководством медучреждения, что как только завершится ремонт, необходимо будет заниматься дальнейшим благоустройством. Обсудили и планирование работ на следующий год в рамках региональной программы. Принято решение включить больницу во второй этап программы. Всю необходимую для этого документацию руководство учреждения подготовит в ближайшее время, — написал глава региона в своем ТГ-канале.