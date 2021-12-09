Все вокзальные комплексы Приволжской магистрали подготовлены к работе в
зимний период. На центральных вокзалах Астрахани, Саратова и Волгограда, а также на 12 малых вокзалах проведены работы по текущему содержанию систем водоснабжения, вентиляции и прочего инженерного оборудования, а также опрессовка систем теплоснабжения.
Для обработки пассажирских платформ и привокзальных площадей от снега и
наледи заготовлено около 100 тонн пескосмеси и других антигололедных реагентов. В
период снегопадов очистку пассажирской инфраструктуры будет осуществлять 15
единиц специализированной техники – механизированных снегоуборочных машин и
тракторов.
Кроме того, работники компании, которые будут привлекаться к снегоборьбе,
полностью обеспечены ручным снегоуборочным инвентарем и спецодеждой. Все они
прошли обучение по работе в зимний период.