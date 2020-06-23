Сегодня, 23 июня, в городе Вольск Саратовской области правоохранительные органы задержали ранее судимого 38-летнего мужчину, который незаконно переносил незарегистрированное оружие, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Подозреваемый выдал себя, когда на улице, заметив сотрудников Росгвардии и полиции, резко изменил направление движения и попытался убежать, бросив пакет с оружием. Мужчину задержали, а в ходе осмотра изъяли у него незарегистрированный обрез гладкоствольного ружья. На данный момент проводится следственная проверка.