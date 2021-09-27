Жителю Вольска, до полусмерти избившему собутыльника, вынесен приговор, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Находясь в нетрезвом виде, 39-летний житель Вольска пришел домой к 59-летнему обидчику своей сожительницы в квартиру на улице Комсомольской. между ними состоялся конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес пострадавшему множество ударов кулаками по голову и ногами по различным частям тела.

Последствия избиения вылились в психическое расстройство возникшее в результате нанесенной закрытой травмы черепа. Также у потерпевшего наблюдались закрытые переломы ребер, расценивающиеся, как тяжкий вред здоровью.

Подсудимый признал свою вину лишь частично. Ему назначено четыре года колонии строгого режима.